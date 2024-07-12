Соболев на фоне слухов о переходе в «Зенит» попал в состав «Спартака» на матч с «Динамо»

В пятницу, 12 июля, московский «Спартак» проведёт товарищеский матч против столичного «Динамо».

Ранее стали известны стартовые составы команд на предстоящий поединок. Примечательно, что с первых минут на поле выйдет форвард «красно-белых» Александр Соболев, которого СМИ активно отправляют в санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» согласовали условия личного контракта с Соболевым, но пока не могут договориться по сумме трансфера со «Спартаком».

Начало матча «Динамо» - «Спартак» запланировано на 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.