Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ожидаемый переход 27-летнего нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

- Интересная сага. С одной стороны, вроде непонятно. А с другой стороны, «Зениту» надо заменять Кассьерру, если тот уходит. Наверное, там посчитали, что Соболев сильнее Сергеева.

Пока в стане болельщиков «Зенита» негатив по этому поводу. Мало того, что Соболев из «Спартака», он ещё и с непростым характером. Читаю, что зенитовские болельщики не особо хотят видеть его в Петербурге и будут рады срыву трансфера.

Зачем самому Соболеву идти в «Зенит»? Он же видит, что «Зенит» становится чемпионом из года в год. А в составе «Спартака», скорее всего, титулы ему не светят. Плюс «Спартак» взял нового нападающего – Виллиана Жозе.

Да и сам Соболев провёл не особо внятный сезон, мало голов забил. Станет ли он как Дзюба в «Зените»? Мне кажется, Дзюба был интересней как футболист. Какие-то голы Соболев в «Зените» забьёт, но прямо лидером вряд ли станет, – сказал Селин.

Соболев в 112 матчах за «Спартак» забил 43 мяча и отдал 25 голевых передач. Дзюба в 249 играх за «Зенит» отметился 108 голами и 70 ассистами. До этого Артём провёл за «Спартак» 164 встреч, где забил 38 мячей и сделал 23 результативные передачи.