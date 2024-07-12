«Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на старейшее дерби России

Сегодня, 12 июля, «Динамо» примет на своём поле «Спартак» в рамках товарищеского матча.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв (вр), Даса, Майсторович, Фернандес, Лаксальт, Фомин, Кутицкий, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Тюкавин.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вр), Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Медина, Бонгонда, Соболев.

Начало товарищеского поединка между «Динамо» и «Спартаком» запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.