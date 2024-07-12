Камоцци ответил, кто выиграет OLMPBET Суперкубок России

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Фаворита в этом матче нет, но я думаю, что «Зенит» все-таки выиграет. Хотя и «Краснодар» будет сильно мотивирован», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Игра OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» - «Краснодар» состоится завтра, 13 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.

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Действующим обладателем данного трофея является «Зенит».