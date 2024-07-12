Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах «Спартака» в новом сезоне чемпионата России.

«Спартак» не будет бороться за тройку. Они будут бороться за четвертое-пятое место», — заявил Канчельскис Legalbet.

По мнению эксперта, в новом сезоне ничего не изменится, ведь сейчас в «Спартаке» бардак.

Напомним, по итогам чемпионата России – 2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. В 30 сыгранных турах «красно-белые» набрали 50 очков.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ подопечные Деяна Станковича встретятся на выезде с «Оренбургом». Игра между командами пройдет 21 июля.