Аршавин: «У «Зенита» стоит задача — победить, а кто в составе — не важно»

Заместитель гендиректора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о составе «сине-бело-голубых».

«В год столетия клуба у «Зенита» два местных футболиста в основе — Васильев и Кержаков? Ну что делать. Пока так. Стоит задача — победить. А кто в составе — не важно», — приводит слова Аршавина портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд завоевал чемпионский титул.

Завтра, 13 июля, подопечные Сергея Семака сыграют с «Краснодаром» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Старт поединка запланирован на 20:30 по столичному времени.