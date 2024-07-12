Колосков: У «Краснодара» больше шансов на победу в матче с «Зенитом»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» - «Краснодар».

Специалист считает, что «быки» сейчас более сыграны, ведь у «Зенита» много новичков.

«У «Краснодара» более предсказуемая игра. Это не значит, что они выиграют. Просто, с моей точки зрения, у «Краснодара» больше шансов на победу», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Игра за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:30 по мск. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию поединка.