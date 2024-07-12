Малафеев: Сложно назвать основного вратаря в «Зените»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о вратарской конкуренции в стане «сине-бело-голубых».

По мнению эксперта, сейчас в клубе нет очевидного первого номера.

— Каждый из голкиперов «Зенита» обладает своими сильными сторонами. И назвать явного фаворита в борьбе за место в стартовом составе сложно, — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Экс-вратарь считает, что все будет зависеть от состояния игроков, отметив, что конкуренция положительно скажется на их прогрессе.

Напомним, текущим летом «Зенит» усилил вратарскую позицию, забрав у «Балтики» 25-летнего Евгения Латышонка.