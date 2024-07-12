Илич всё ближе к «Зениту» - игрок скоро вылетит в Россию

Полузащитник Иван Илич становится всё ближе и ближе к переходу из «Торино» в «Зенит». В ближайшие дни 23-летний сербский футболист вылетит в Россию для закрытия своего трансфера. Об этом информирует «Спорт-Экспресс», ссылаясь на источник из окружения Илича.

В «Торино» Иван Илич провёл полтора сезона. За это время полузащитник провёл 48 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и пять голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Илича в 18 миллионов евро.

Добавим, что летом Иван Илич выступил за сборную Сербии на чемпионате Европы.