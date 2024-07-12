В «Спартаке» высказались о будущем Николсона

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем форварда команды Шамара Николсона.

Стоит сказать, что пока ямайский футболист еще не присоединился к «Спартаку» после выступления на Кубке Америки.

— Решение по Шамару мы будем принимать совместно внутри клуба. Нам важно понять мнение и главного тренера, и спортивного директора, — приводит слова Малышева Sport24.

При этом специалист отметил, что в настоящий момент никакого решения по Николсону нет.

Минувший сезон 27-летний нападающий провел в аренде в «Клермоне». Действующий контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.