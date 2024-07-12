Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил мнение о скором исходе бразильских легионеров из санкт-петербургского «Зенита».

- Думаю, многие бразильцы в течение этого летнего трансферного окна уедут из «Зенита» домой. В Европе они никому не нужны, а у нас здесь уже достаточно подзаработали. Как бы ни клялись бразильцы, что любят Россию и Санкт-Петербург, это, я считаю, на 80 процентов враньё. Они очень сильно любят деньги. Теперь поедут с ними в Бразилию спокойно доигрывать. Потому что они знают свой уровень. Каждый футболист, каким бы он ни был умным или неумным, всё равно знает свой уровень, – сказал Стипиди.

В настоящее время в стане «Зените» девять бразильцев на контракте (за исключением находящихся в аренде в бразильских клубах Роберта Ренана и Ду Кейроса). Это Дуглас Сантос, Нино, Родригао, Марио Фернандес, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Вендел, Педро и Артур.

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