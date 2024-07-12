«Отсутствие Кордобы может очень дорого обойтись «Краснодару» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об отсутствии нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на старте сезона.

Напомним, колумбийский форвард вместе со своей командой добрался до финала Кубка Америки, где вскоре сыграет с Аргентиной.

— Отсутствие Кордобы может очень дорого обойтись краснодарцам на старте сезона. Как в матче за Суперкубок, так и в чемпионате, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Игра OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» - «Краснодар» пройдет в субботу, 13 июля. Старт поединка запланирован на 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.