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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Испании не верят в трансфер Баринова в «Алавес»

12 Июля 2024 • 14:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
20.07 15:00

Испанский ведущий радиостанции Donosti Джованни Батиста поделился комментарием о возможном трансфере российского хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес» .

«В их составе на этой позиции играют Бенавидес и Гевара. Поэтому амплуа Дмитрия хорошо закрыта», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

В прошедшей кампании 27-летний полузащитник принял участие в 32 играх с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором одного ассиста.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает в 2026 году. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.

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