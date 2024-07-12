В Испании не верят в трансфер Баринова в «Алавес»

Испанский ведущий радиостанции Donosti Джованни Батиста поделился комментарием о возможном трансфере российского хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес» .

«В их составе на этой позиции играют Бенавидес и Гевара. Поэтому амплуа Дмитрия хорошо закрыта», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

В прошедшей кампании 27-летний полузащитник принял участие в 32 играх с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором одного ассиста.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает в 2026 году. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.