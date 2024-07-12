Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин сравнил перспективы Смолова и Газинского в «Краснодаре» эксклюзив

12 Июля 2024 • 14:42 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возвращение в «Краснодар» полузащитника Юрия Газинского после периода в екатеринбургском «Урале».

- У вернувшихся в «Краснодар» Смолова и Газинского одинаковые или разные перспективы?

- Смолов, наверно, может принести команде более ощутимую пользу. Мне кажется, Газинского взяли скорее на скамейку, для ротации. При этом по спортивным, игровым и человеческим качествам он подходит «Краснодару». Возможно, он передаст свой опыт более молодым игрокам. Если бы он был токсичным, такое возвращение бы не состоялось. Газинский в своё время провёл много матчей за «Краснодар», он знает этот клуб, а в нём знают его.

- Почему он больше на замену? Возраст?

- Ну да, возраст и то, что он в последнем сезоне провёл только семь неполных матчей за команду, которая вылетела из Премьер-лиги. Человек будет уже доигрывать. Но наверняка в «Краснодаре» рассчитывают, что на каком-то этапе он поможет. Например, в случае травмы кого-то из основных полузащитников. Вероятно, затем Газинский останется работать в системе клуба, – предположил Селин.

20 июля Юрию Газинскому исполнится 35 лет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Смолов Юрий Газинский Алексей Селин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева В сборной Франции приняли решение по Дешаму Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро Гризманн высказался после поражения от Испании Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса»
Спортивные новости
Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июля
15:51 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «У «Зенита» стоит задача — победить, а кто в составе — не важно»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Колосков: У «Краснодара» больше шансов на победу в матче с «Зенитом»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: Сложно назвать основного вратаря в «Зените»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Илич всё ближе к «Зениту» - игрок скоро вылетит в Россию
15:19 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о будущем Николсона
15:16 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Любовь бразильцев «Зенита» к России – враньё на 80 процентов» эксклюзив
14:51 · Россия. Премьер-лига
«Отсутствие Кордобы может очень дорого обойтись «Краснодару» — Мостовой
14:42 · Россия. Премьер-лига
В Испании не верят в трансфер Баринова в «Алавес»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин сравнил перспективы Смолова и Газинского в «Краснодаре» эксклюзив
14:34 · Россия. Премьер-лига
Сенников назвал фаворита матча за OLIMPBET Суперкубок России
14:31 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» назвали условие возвращения Коваленко из «Зенита»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о возможном уходе Соболева: «Это провал для «Спартака»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Вендел был предложен трём турецким клубам слухи
13:51 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Карпин — максималист, хочет выигрывать в каждом матче»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал основных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне
13:25 · Россия. Премьер-лига
Прудников высказался о задачах «Спартака» занять не ниже второго места в РПЛ
13:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал победителя матча «Зенит» - «Краснодар»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Я бы хотел, чтобы Козлов остался в «Зените»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько денег получат судьи OLIMPBET Суперкубка России
13:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы в матче «Зенита» против «Краснодара»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Абаев ответил на вопрос о работе Карпина в «Ростове» и сборной России
13:06 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России
12:35 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил переход Глушенкова в «Зенит»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Калинин сезон-2024/25 проведёт в аренде в «Факеле» официально
12:19 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о задачах команды на сезон-2024/25 РПЛ
Все новости
Рекомендуем