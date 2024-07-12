Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возвращение в «Краснодар» полузащитника Юрия Газинского после периода в екатеринбургском «Урале».

- У вернувшихся в «Краснодар» Смолова и Газинского одинаковые или разные перспективы?

- Смолов, наверно, может принести команде более ощутимую пользу. Мне кажется, Газинского взяли скорее на скамейку, для ротации. При этом по спортивным, игровым и человеческим качествам он подходит «Краснодару». Возможно, он передаст свой опыт более молодым игрокам. Если бы он был токсичным, такое возвращение бы не состоялось. Газинский в своё время провёл много матчей за «Краснодар», он знает этот клуб, а в нём знают его.

- Почему он больше на замену? Возраст?

- Ну да, возраст и то, что он в последнем сезоне провёл только семь неполных матчей за команду, которая вылетела из Премьер-лиги. Человек будет уже доигрывать. Но наверняка в «Краснодаре» рассчитывают, что на каком-то этапе он поможет. Например, в случае травмы кого-то из основных полузащитников. Вероятно, затем Газинский останется работать в системе клуба, – предположил Селин.

20 июля Юрию Газинскому исполнится 35 лет.