Сенников назвал фаворита матча за OLIMPBET Суперкубок России

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

Эксперт заявил, что не понимает, в какой форме подойдет к игре «Краснодар», ведь форвард Джон Кордоба до сих пор находится в сборной Колумбии.

«Преимущество в матче на стороне «Зенита», но непонятно, как новые футболисты будут взаимодействовать друг с другом», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Игра OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» - «Краснодар» пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:30 по московскому времени.