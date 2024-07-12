В «Крыльях Советов» назвали условие возвращения Коваленко из «Зенита»

Вадим Андреев, который в «Крыльях Советов» занимает должность генерального директора, дал новый комментарий по поводу возможности возвращения в клуб полузащитника Александра Коваленко.

«Зенит» не хочет продавать Коваленко. Если от них будет приемлемое для «Крыльев» предложение по аренде Александра, то мы сможем рассмотреть этот вариант», - цитирует Андреева Sport24.

Гендиректор «Крыльев Советов» отметил, что Коваленко не против вернуться в «Крылья Советов», однако всё зависит от условий.

Александру Коваленко 20 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 2 миллиона евро.