Камоцци — о возможном уходе Соболева: «Это провал для «Спартака»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«История с трансфером Соболева в «Зенит» — это провал для «Спартака». Честно говоря, не до конца понимаю, как и почему это происходит», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Соболев появился на поле в 34 играх с учетом всех турниров, забил десять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Действующий контракт Соболева со «Спартаком» истекает в 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7,5 млн евро.