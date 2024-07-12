Вендел был предложен трём турецким клубам

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Averaj, услуги 26-летнего хавбека были предложены турецким грандам, речь идет о «Галатасарае», «Фенербахче» и «Бешикташу». Сообщается, что сам Вендел готов к переезду в Стамбул.

В прошедшем сезоне Вендел появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет десять результативных передач.

Трудовой договор Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.