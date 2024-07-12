Абаев: «Карпин — максималист, хочет выигрывать в каждом матче»

Экс-вратарь «Ростова» Илья Абаев высказался о главном тренере донского коллектива Валерия Карпина.

«Он очень эмоционален, очень переживает за результат каждого матча. Карпин переживает за то, что делает, и он максималист – хочет выиграть в каждом матче, в каждом эпизоде», — приводит слова Абаева Metaratings.

Напомним, 55-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года (с перерывом). В минувшем сезоне дончане финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Ростов» примет на своем поле ЦСКА. Игра между командами пройдет 20 июля.