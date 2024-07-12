Гранат назвал основных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат назвал главных конкурентов питерского «Зенита» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что «Краснодар» до сих пор остаётся ближайшим преследователем команды с берегов Невы, однако если сравнить их трансферную политику, то питерский клуб стоит во главе всего, так как он забирает лидеров других команд.

«Помимо «Краснодара» ещё «Динамо» назову, и от ЦСКА с приходом Николича можно многого ожидать», - приводит слова Граната «Советский спорт».

Напомним, что завтра, 13 июля, «Краснодар» и «Зенит» в Волгограде сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России.