Прудников высказался о задачах «Спартака» занять не ниже второго места в РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников высказался о том, что новый наставник столичного клуба Деян Станкович хочет попасть в топ-2 в ближайшем сезоне Российской премьер-лиги.

Прудников отметил, что невыполнимых задач нет, а вопрос стоит только в реализации целей.

«В это должны верить команда и тренер, а не я. Болельщики точно верят», - приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2024/25 «красно-белые» на выезде сыграют против «Оренбурга». Игра состоится 21 июля.