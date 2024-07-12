Мостовой назвал победителя матча «Зенит» - «Краснодар»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение об OLIMPBET Суперкубке России, в котором силами померяются петербургский «Зенит» и «Краснодар».

«Буду учитывать неплохие выступления «Краснодара» в прошлом сезоне. И против питерцев коллектив смотрелся не так плохо. Думаю, нас ждет результативное противостояние. Выбираю победу «Зенита» и ТБ 2.5 голов», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на стадионе в Волгограде завтра, 13 июля. Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона питерцы стали чемпионами РПЛ и обладателями кубка страны. «Быки» заняли второе место в чемпионате России.