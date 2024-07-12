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Аршавин: «Я бы хотел, чтобы Козлов остался в «Зените»

12 Июля 2024 • 13:15 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.07 20:30

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе из команды полузащитника Данилы Козлова.

«Конечно, я бы хотел, чтобы он остался в «Зените». Но он выбрал свой путь, желаю ему удачи, мое отношение к нему никак не меняется», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Козлов выбрал «Краснодар», потому что там у него больше шансов заиграть.

Напомним, минувшей зимой Козлов покинул «Зенит» и перебрался в «Балтику», а в летнее трансферное окно стал игроком «Краснодара».

На счету 19-летнего Козлова десять матчей в рамках РПЛ, два забитых гола и четыре ассиста.

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