Стало известно, сколько денег получат судьи OLIMPBET Суперкубка России

Новый футбольный сезон в России будет открываться уже в субботу. В этот день в OLIMPBET Суперкубке России сыграют «Зенит» и «Краснодар». В поле на этой битве за трофей будет работать судейская бригада Павла Кукуяна.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», Павел Кукуян за работу на этой игре получит от Российского футбольного союза 400 тысяч рублей. Ассистенты главного судьи – Андрей Образко и Адлан Хатуев – заработают по 200 тысяч рублей.

ВАР Владимир Москалёв получит 200 тысяч рублей, а его ассистент Артём Чистяков – 100 тысяч рублей.

Матч «Зенит» - «Краснодар» стартует 13 июля в 20:30 по московскому времени.