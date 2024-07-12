«Честно сказать, после чемпионата Европы как-то пока нет. Скажу, как есть. Переход этот после Евро на чемпионат России, понятно, что для футболистов это однозначно матчи, подготовка. А для меня после чемпионата Европы я не так жду начало матчей чемпионата России.
Если говорить, что была зимняя пауза, когда игры начинались в марте, я ждал. А как-то после такого турнира, есть чемпионат России, нет, мне всё равно», — сказал Деменко.
Первый тур чемпионата России стартует уже 20 июля.
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