Канчельскис оценил шансы в матче «Зенита» против «Краснодара»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об OLIMPBET Суперкубке России, в котором петербургский «Зенит» померяется силами с «Краснодаром».

В интервью Metaratings.ru специалист заявил, что не считает подопечных Сергея Семака фаворитами предстоящего противостояния. Он подчеркнул, что это кубковый матч, в котором шансы соперников равны.

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится в субботу, 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне петербургский клуб стал чемпионом России и триумфатором Кубка страны. Что касается «быков», то команда Мурада Мусаева заняла второе место.