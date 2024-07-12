Абаев ответил на вопрос о работе Карпина в «Ростове» и сборной России

Экс-футболист «Локомотива» Илья Абаев высказался о совмещении работы Валерией Карпиным в «Ростове» и сборной России.

«На данный момент у сборной нет никаких турниров, поэтому то, что он совмещает две должности, нормально», — приводит слова Абаева Metaratings.

Напомним, 55-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года (с перерывом). На посту наставника сборной России Карпин находится с 2021 года.

Ранее тренер подписал новый трудовой договор с национальной командой, рассчитанный на четыре года.

В последнем товарищеском матче сборная России разгромила сборную Беларусь со счетом 4:0.