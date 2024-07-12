Гаджиев поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России между Питер питерским «Зенитом» и «Краснодаром».

Спортивный функционер отметил, что от составов зависит результат, но ещё сильнее скажется подготовка, ведь собрать игроков - это полдела, но при этом нужно, чтобы они потренировались какое-то время.

«Краснодар» на неделю раньше начал готовиться к сезону? Этот фактор может сыграть, но только в том случае, если соперник допустил просчеты в подготовке», - приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Напомним, что игра пройдёт в субботу, 13 июля, и начнётся в 20:30 по московскому времени.