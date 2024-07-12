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Аршавин оценил переход Глушенкова в «Зенит»

12 Июля 2024 • 12:35 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Максима Глушенкова из московского «Локомотива» в питерский клуб.

Экс-игрок сборной России отметил, что лучший ассистент РПЛ прошлого сезона должен играть на позиции «десятки», ведь другая роль на поле снижает его потенциал.

«Был обеими руками за этого футболиста, он очень сильный и он должен играть», - приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что сумма перехода, по данным СМИ, составила 6,3 миллиона евро. 24-летний футболист заключил контракт с командой с берегов Невы на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. 

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