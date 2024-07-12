Защитник Игорь Калинин ближайший сезон проведёт в аренде в «Факеле», об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«Футболист, способный играть как на позиции латераля, так и центрального защитника, будет выступать за «Факел» до конца сезона. Соответствующее арендное соглашение достигнуто с ФК «Ростов», - говорится в заявлении клуба.

Контракт 28-летнего футболиста с командой с берегов Дона рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Калинин два последних сезона провел в аренде в «Факеле». В минувшем сезоне он принял участие в 17 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.