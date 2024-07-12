В «Химках» рассказали о задачах команды на сезон-2024/25 РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, какая задача была поставлена перед новым главным тренером Франком Артигой на сезон-2024/25 Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что у команды стоит задача закрепиться в чемпионате России и попасть в топ-10.

«Тот состав, который сегодня уже сформирован, те возможности и поддержка инвесторов, я уверен, что есть все шансы для достижения этой цели», — приводит слова Оленева «РИА Новости».

Напомним, что испанский специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, который спустя один сезон вернул «Химки» в элитный дивизион.