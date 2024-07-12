Аршавин рассказал, зачем «Зенит» ищет большого нападающего

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, для чего питерский клуб ищет большого нападающего, если есть Матео Кассьерра и Иван Сергеев.

Экс-игрок сборной России отметил, что это отголоски прошлого сезона, ведь когда «Зенит» уперся в позиционную атаку, а его соперники стояли сзади, то три центральных защитника не давали ничего сделать Кассьерре и Сергееву.

«Зенит» хочет, чтобы на этот случай у команды был форвард, который может смять, выиграв борьбу, и придать мощи в атаке», - приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что завтра, 13 июля, «Зенит» в матче за OLIMPBET Суперкубок России сыграет против «Краснодара».