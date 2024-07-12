Агент Тюкавина: Пока нельзя точно говорить, что весь сезон нападающий проведёт в «Динамо»

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что форвард начнёт сезон в столичном клубе, однако рассказал, что пока нельзя говорить, что весь сезон он проведёт в составе «бело-голубых», и пока не закончится чемпионат Европы ничего не будет происходить.

«Все захотят тех, кто там себя проявил. Сейчас я Костю даже не дергаю. У него на первом месте стать папой. У него хороший, достойный контракт с «Динамо», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ минувшего сезона.