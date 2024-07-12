Погребняк назвал победителя матча «Зенит» - «Краснодар»

Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк высказался об OLIMPBET Суперкубке России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Как сообщается на страницах «РБ Спорта», эксперт отдает предпочтение в предстоящей встрече команде Сергея Семака. Погребняк ставит на победу «сине-бело-голубых» в матче.

Поединок «Зенита» против «Краснодара» состоится в субботу, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне петербургский клуб стал чемпионом Премьер-лиги, а «Краснодар» финишировал на второй строчке.