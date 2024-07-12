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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Локомотива» Сулейманов рассказал о задачах на сезон

12 Июля 2024 • 11:51 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о задачах на предстоящий сезон Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что задачей безусловно является побеждать в каждой игре, однако он пока не слышал задачей от главного тренера Михаила Галпктионова.

«Естественно, первое место. Я всегда максималист. Почему нет? Мы все футболисты, выходим играть 11 на 11», - приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2024/25 «железнодорожники» на своём поле сыграют против «Акрона». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тимур Сулейманов
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