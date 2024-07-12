Нападающий «Локомотива» Сулейманов рассказал о задачах на сезон

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о задачах на предстоящий сезон Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что задачей безусловно является побеждать в каждой игре, однако он пока не слышал задачей от главного тренера Михаила Галпктионова.

«Естественно, первое место. Я всегда максималист. Почему нет? Мы все футболисты, выходим играть 11 на 11», - приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2024/25 «железнодорожники» на своём поле сыграют против «Акрона».