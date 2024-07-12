«Спартак» согласовал трансфер Барко за 14 млн евро

Полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко переходит в московский «Спартак». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Согласно сведениям источника, стороны успешно завершили переговоры по сделке. Аргентинский клуб выручит с продажи полузащитника 14 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с «красно-белыми» будет рассчитано на три года. Заработная плата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

В этом году Эсекьель провел 28 поединков за «Ривер Плейт». Полузащитник записал себе в актив два забитых мяча и семь голевых передач.