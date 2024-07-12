Агент Лоуренса сообщил, что нигериец скоро приедет в Россию

Агент нигерийского полузащитника Николаса Лоуренса Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что футболист находится в Нигерии и в ближайшее время приедет в Россию. Он должен подписать соглашение с махачкалинским «Динамо».

«Буквально вчера Николас получил рабочую визу, все в рабочем процессе. Он здорово проявил себя в Турции. Уверен, «Динамо» он точно поможет», - приводит слова Селюка «РБ Спорт».

23-летний футболист на данный момент находится в статусе свободного агента после истечения контракта с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», за который он выступал на протяжении двух последних лет.