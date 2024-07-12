Каряка: «Захарян ещё выстрелит, у него большое будущее»

Экс-игрок московского «Динамо» Андрей Каряка поделился мнением о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».
«Захарян в следующем сезоне проявит себя лучше. Дай бог, чтобы травмы обошли его стороной. Он выстрелит. У Захаряна большое будущее», - передает слова Каряки «Чемпионат».
Напомним, что в минувшем сезоне Арсен принял участие в 29 поединках Ла Лиги. 21-летний полузащитник отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Трудовой договор Захаряна рассчитан до середины 2029 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.
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