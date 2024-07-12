В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе к Тринкану

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался об информации, что столичный клуб был заинтересован в услугах полузащитника лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкана.

Спортивный функционер отметил, что в очередной раз готов повторить, что не комментирует слухи по поводу несостоявшихся переходов.

«Если будет конкретный вышедший на финишную прямую вариант с игроком, мы вам расскажем», - приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «красно-белые» в летнее трансферное окно подписали бразильского нападающего Виллиана Жозе, заплатив «Бетису» два миллиона евро.