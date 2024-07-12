Абаев – о Галицком: «Он с нуля создал клуб и может делать всё, что угодно»

Илья Абаев, ранее вратарь «Локомотива» и «Ростова», поделился мнением о президенте «Краснодара» Сергее Галицком.

- Человек создал клуб с нуля, создал инфраструктуру. Создал академию, у ребят великолепные условия. Это его команда и сколько он в неё вложил. Поэтому он имеет право делать всё, что угодно, - цитирует Абаева «РБ Спорт».

Напомним, «быки» в прошлом сезоне финишировали на второй позиции в РПЛ, уступив лидерство «Зениту». В первом туре нового сезона краснодарская команда под руководством Мурада Мусаева встретится с «Ахматом», матч пройдёт 21 июля, начало – в 20:00 по столичному времени.