Жоаозиньо: «Смолов и Газинский не старые, они помогут «Краснодару»

Жоаозиньо, в прошлом игрок «быков», высказался о возвращении в краснодарскую команду Фёдора Смолова и Юрия Газинского.

- Они не старые. Надеюсь, что они будут показывать хороший футбол и помогут команде. Связывался ли со мной «Краснодар»? Нет-нет, - передаёт слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Напомним, Смолов ранее выступал за столичное «Динамо» и провёл в прошлом сезоне 34 матча со всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть мячей и пять ассистов.

На счету Газинского в минувшем сезоне всего восемь матчей за «Урал» - большую часть времени полузащитник восстанавливался от травмы. Оба игрока раньше уже выступали за «быков».