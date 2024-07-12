Жирков: «Зенит» снова станет чемпионом

Бывший футболист питерского «Зенита» Юрий Жирков высказался о шансах команды с берегов Невы стать победителем Российской премьер-лиги сезона-2024/25.

Экс-игрок сборной России отметил, что команда Сергея Семака выше всех, и в следующем сезоне будет то же самое.

«Думаю, что ни у кого нет вариантов. Сейчас «Зенит» покупает лидеров других команд», - приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее трансферное окно «Зенит» подписал четыре футболиста сборной России. Питерский клуб заключил контракты с вратарём Евгением Латышонком, защитниками Сергеем Волковым и Юрием Горшковым, а также полузащитником Максимом Глушенковым.