Воробьёв отреагировал на трансферы «Зенита»

Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился мнением об усилении петербургского «Зенита» перед началом следующего сезона.

«Что касается затрат «Зенита» в трансферное окно, то пусть тратит сколько угодно. Самое главное - верить в свои силы. Футбол - непредсказуемый вид спорта, поэтому будет интересный сезон», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Воробьёв перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 31 поединке, отметившись восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.