Стало известно, почему Соболев не переходит в «Зенит»

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» продолжают переговоры по трансферу центрального нападающего Александра Соболева.

Согласно сведениям Metaratings.ru, проблема заключатся в сумме трансфера и бонусной части сделки. Как только клубы согласуют эти детали, нападающий отправится в Санкт-Петербург. Шансы на переход Соболева в стан «сине-бело-голубых» оцениваются достаточно высоко.

За «красно-белых» Александр выступает с января 2020 года. В общей сложности нападающий провел 139 поединков, в которых отметился 58 забитыми мячами и 32 результативными передачами.