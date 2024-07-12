Футболист «Партизана» сообщил, что хотел бы поиграть в российских топ-клубах

Светозар Маркович, игрок сербского «Партизана», признался, что хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате.

Однако Маркович отметил, что не слышал ничего об интересе столичных «Локомотива» и ЦСКА.

- В Сербии, в новостях никто не говорил об этом. Но, конечно, это большие команды, в будущем я бы хотел играть в таких сильных и больших клуба, - передаёт слова игрока «Партизана» «Чемпионат».

24-летний Маркович – воспитанник «Партизана», его трудовой договор с белградским клубом действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро. В минувшем сезоне футболист 34 раза выходил на поле в составе своей команды и отметился двумя забитыми мячами.