В «Алавесе» высказались о возможном трансфере Антона Миранчука

Испанский «Алавес» не заинтересован в приглашении российского полузащитника Антона Миранчука. Об этом заявил спортивный директор клуба Серхио Фернандес.

«Информация о том, что «Алавес» интересуется Антоном Миранчуком, не соответствует действительности. Никакого интереса нет», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что полузащитник покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока трудового соглашения. В минувшем сезоне Миранчук провел за «железнодорожников» 38 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Московский клуб финишировал в РПЛ на четвертом месте.