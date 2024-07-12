Салтыков: «Сборы в «Локомотиве» самые сложные в моей карьере»

Новоиспеченный игрок столичного «Локомотива» Никита Салтыков рассказал о тренировочных сборах под руководством наставника «железнодорожников» Михаила Галактионова.

«Сборы проходят хорошо. На поле бывает тяжеловато, плюс погода. Но ничего, мы терпим. Наверное, самые тяжёлые в моей карьере», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Салтыков перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» за 350 тысяч евро. Игрок заключил с «железнодорожниками» долгосрочный трудовой договор до 2028 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги московская команда финишировала на четвертом месте в турнирной таблице.