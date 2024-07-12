Аршавин назвал главных соперников «Зенита» в новом сезоне

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин назвал главных конкурентов петербургского «Зенита» в следующем розыгрыше Премьер-лиги.

«У кого больше всех шансов навязать борьбу «Зениту» в чемпионате? «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» - эти пять команд», - передают слова Аршавина «Известия».

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» вырвал чемпионский титул в последнем туре. Это было шестое подряд чемпионство подопечных Сергея Семака. На втором месте финишировал «Краснодар», а топ-3 замкнуло столичное «Динамо». Далее в таблице РПЛ расположились «Локомотив» и «Спартак».