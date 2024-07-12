Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» покажет три матча первого тура чемпионата России

12 Июля 2024 • 08:16 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30
Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет в выходные три матча первого тура чемпионата России.

В субботу, 20 июля 2024 года, зрители «Матч ТВ» в прямом эфире смогут посмотреть встречу «Крылья Советов» – «Зенит», начало игры в 17:30 по московскому времени. Затем стартует показ матча «Ростов» – ЦСКА Москва, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В воскресенье, 21 июля, телеканал покажет ещё одну игру – противостояние «Химок» и махачкалинского «Динамо».

Стоит отметить, что бесплатно посмотреть в прямом эфире игры «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и «Краснодара» не получится, но их, как и все матчи тура, можно будет увидеть в прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва РПЛ Матч ТВ ещё теги

Новости по матчу

11 Июля
19:08
Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»
10 Июля
17:11
В «Крыльях Советов» рассказали, в каком случае могут подписать Сергеева
14:44
Президент РПЛ назвал «Зенит» фаворитом сезона
13:59
Осинькин: Горшков заходит в «Зенит» дублёром Сантоса
13:14
Михаил Кержаков: «Пока есть контракт — играем»
12:46
Деменко — о Соболеве в «Зените»: «Для меня непонятен этот риск»
09 Июля
18:49
Раскрыта потенциальная зарплата Соболева в «Зените»
17:43
«Локомотив» и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит» — Титов
16:06
Белоус: «Соболеву денежки важнее игры»
15:44
«Спартак» не станет чемпионом» — Жирков
15:38
Гаврилов: Соболев не будет играть в «Зените»
14:18
Ташуев не уверен, что Соболеву нужно идти в «Зенит»
14:08
Канчельскис: Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Дзюбы в «Зените»
08 Июля
20:18
Стало известно, когда Соболев станет игроком «Зенита» 3
07 Июля
19:11
Аршавин: Соболев? Состав «Зенита» и так очень усилен
15:14
Корниленко: «Мы с пониманием отнеслись к выбору Горшкова»
15:04
В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Сергеева в «Крылья Советов»
13:46
Корниленко отреагировал на слухи о возвращении Сергеева в «Крылья Советов»
13:39
Осинькин: Буду счастлив, если Сергеев вернётся в «Крылья Советов»
13:30
Деменко: «Зенит» хочет выиграть седьмое подряд чемпионство к своему столетию
06 Июля
13:38
Силкин: «Зенит» просто катком пройдёт по всем в новом сезоне»
05 Июля
18:15
Бейл: «Приезд Депая пойдёт только на пользу РПЛ»
15:08
«Зенит» договорился с «Торино» и ждёт ответа от Илича
04 Июля
12:43
Агент рассказал о планах Чистякова
12:26
Канчельскис: «Зенит» сделает всё, чтобы обогнать «Спартак»
03 Июля
19:43
Орлов: «Краснодар» вряд ли отдаст Кордобу «Зениту»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 В сборной Франции приняли решение по Дешаму Гризманн высказался после поражения от Испании Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса»
Спортивные новости
7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июля
10:55 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв отреагировал на трансферы «Зенита»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Соболев не переходит в «Зенит»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Партизана» сообщил, что хотел бы поиграть в российских топ-клубах
10:34 · Россия. Премьер-лига
В «Алавесе» высказались о возможном трансфере Антона Миранчука
10:04 · Россия. Премьер-лига
Салтыков: «Сборы в «Локомотиве» самые сложные в моей карьере»
09:07 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал главных соперников «Зенита» в новом сезоне
08:16 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» покажет три матча первого тура чемпионата России
07:59 · Россия. Премьер-лига
Гасилин дал прогноз на матч «Зенита» и «Краснодара»
07:53 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» подписал нового футболиста
11 Июля
23:56 · Россия. Премьер-лига
Калинин может провести в «Факеле» третий сезон в аренде подряд
23:35 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Спартак» ставит перед собой самые высокие задачи»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» может уехать в Европу слухи
23:12 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Воробьёв: «Ушли лидеры? Незаменимых нет»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Руководство «Краснодара» делает ставку на опыт»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что новый сезон может стать прорывным для Пиняева
22:06 · Россия. Премьер-лига
Гуренко ёмкой фразой отреагировал на слухи об Алексее Миранчуке и МЛС
21:50 · Россия. Премьер-лига
Циклаури назвал фаворитов РПЛ
21:44 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Месси очень простой и скромный, ни грамма гонора»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Циклаури заявил, что «Спартак» давно не является фаворитом РПЛ
21:16 · Чемпионат Европы 2024
Митай вернулся в «Локомотив» после поездки на Евро фото
21:12 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал условие для ухода Кассьерры из «Зенита»
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Бетис» заинтересовался одним из лучших игроков «Краснодара» слухи
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» прибыл в Волгоград видео
20:46 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Я уверен, что «Зенит» выиграет у «Краснодара»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Лукас Вера — новый игрок «Химок» официально
Все новости
Рекомендуем