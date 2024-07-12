«Матч ТВ» покажет три матча первого тура чемпионата России

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет в выходные три матча первого тура чемпионата России.

В субботу, 20 июля 2024 года, зрители «Матч ТВ» в прямом эфире смогут посмотреть встречу «Крылья Советов» – «Зенит», начало игры в 17:30 по московскому времени. Затем стартует показ матча «Ростов» – ЦСКА Москва, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В воскресенье, 21 июля, телеканал покажет ещё одну игру – противостояние «Химок» и махачкалинского «Динамо».

Стоит отметить, что бесплатно посмотреть в прямом эфире игры «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и «Краснодара» не получится, но их, как и все матчи тура, можно будет увидеть в прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.