Гасилин дал прогноз на матч «Зенита» и «Краснодара»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о предстоящем OLIMPBET Суперкубке России.

«Для меня «Зенит» - фаворит. На трансферном рынке очень хорошо сработали. Неплохо провели товарищеский турнир, а соперники были именитые. «Зенит» должен обыграть «Краснодар», - высказался Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится в субботу, 13 июля, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне питерцы стали чемпионами России, а «быки» финишировали на втором месте.